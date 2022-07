ARCHIV - Eine Fahne der Ukraine. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild FOTO: Robert Michael up-down up-down Krisenhilfe 4500 Ukraine-Flüchtlinge in Integrationskurse gestartet Von dpa | 18.07.2022, 17:06 Uhr

Gut jeder vierte der in Niedersachsen lebenden Geflüchteten aus der Ukraine hat bisher einen Integrationskurs begonnen. Wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) am Montag auf dpa-Anfrage mitteilte, sind rund 4500 Ukraine-Flüchtlinge in einen Kurs gestartet. Insgesamt wurden 17.000 Teilnahmeberechtigungen im Bundesland erteilt.