Jubiläum 450 Jahre Herzog August Bibliothek: Bundespräsident zu Gast

Mit einer Sonderausstellung und einem großen Jubiläumsprogramm feiert die Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel in diesem Jahr ihr 450-jähriges Bestehen. Zum Eröffnungsfestakt wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag in der Lessingstadt erwartet. Als ein Highlight zeigt die Bibliothek für wenige Wochen das Evangeliar Heinrichs des Löwen und Mathildes von England aus dem 12. Jahrhundert.