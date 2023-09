Landkreis Stade 43-Jähriger soll getrennt lebende Frau in Niedersachsen erstochen haben Von dpa | 14.09.2023, 09:40 Uhr Der 43-jährige Mann steht laut Polizei unter dringendem Tatverdacht. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down

Eine leblose Frau mit mehreren Stichwunden ist in einer Wohnung im Landkreis Stade aufgefunden worden. Einsatzkräfte konnten die 47-Jährige am Mittwoch nicht mehr retten. In einem Nebenraum sei der stark alkoholisierte Ehemann festgenommen worden.