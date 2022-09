Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Kriminalität 43-Jähriger in Werkstatt erschossen: Festnahme Von dpa | 05.09.2022, 15:14 Uhr

Ein 43 Jahre alter Mann ist in einer Autowerkstatt in Hannover erschossen worden. Die Polizei habe nach „sehr präzisen Zeugenaussagen“ zwei tatverdächtige Männer festgenommen, sagte eine Behördensprecherin am Montag. Das Alter der beiden Männer war zunächst unklar, ebenso das Motiv und weitere Hintergründe. In der Nähe sei eine Schusswaffe gefunden worden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge sei in den Innenräumen des Autohauses im Stadtteil Ledeburg auf den 43-Jährigen geschossen worden, der Mann starb. Unklar sei, ob ein oder zwei Schüsse fielen - die Zeugenaussagen gingen auseinander.