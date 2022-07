Besucher und Besucherinnen bei der diesjährigen IdeenExpo in Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Ausstellung 425.000 Besucher bei IdeenExpo - Event soll 2024 wachsen Von dpa | 10.07.2022, 19:25 Uhr

Mathe, Informatik und Naturwissenschaften als Besuchermagnet: 425.000 Jugendliche sind binnen neun Tagen zur IdeenExpo auf dem Messegelände in Hannover geströmt. Wie die Organisatoren am Sonntagabend in ihrer Bilanz weiter mitteilten, soll das Jugend-Event 2024 deutlich wachsen. Im kommenden Jahr gibt es eine digitale Version der Messe.