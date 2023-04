Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Celle 41-Jähriger stirbt bei Unfall im Kreis Celle Von dpa | 30.04.2023, 16:39 Uhr

Ein 41 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntag im Kreis Celle ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war er mit seinem Wagen am frühen Nachmittag laut Zeugenaussagen zwischen Groß Eicklingen und Wienhausen in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten. Dabei kollidierte der Pkw mit dem Fahrzeug einer 50-jährigen Frau. Sie kam den Beamten zufolge mit leichten Verletzungen davon. Die genaue Unfallursache wurde noch ermittelt.