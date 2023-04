Gefängnis Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess 41-Jähriger muss nach Messerattacke in Supermarkt in Haft Von dpa | 25.04.2023, 16:22 Uhr

Wegen eines Angriffs mit einem Filetiermesser in einem Supermarkt in Steinfeld (Landkreis Vechta) muss ein 41-Jähriger für siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Oldenburg verurteilte den Mann am Dienstag wegen versuchten Totschlags, wie ein Sprecher sagte. Die Verteidigung hatte von einer Notwehrlage gesprochen und auf Freispruch plädiert. Die Anklagebehörde hatte acht Jahre Haft verlangt.