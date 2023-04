Unfall Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Cuxhaven 41-Jährige stirbt nach Unfall: Fahrer flieht Von dpa | 21.04.2023, 12:19 Uhr

Eine 41-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Cuxhaven ums Leben gekommen. Sie saß im Auto eines Mannes, der nach dem Unfall floh. Die Polizei sucht nach ihm. Der unbekannte Autofahrer hatte am Donnerstag bei Hagen im Bremischen das Fahrzeug einer 41-Jährigen in einer Rechtskurve überholt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Fahrerin bremste, weil dem Überholenden ein Auto entgegenkam.