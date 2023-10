Verbissen kämpft der Mann vor dem Amtsgericht Osnabrück um seinen guten Ruf. Denn seit November 2021 ist bei ihm nichts mehr, wie es war. Damals durchsuchte die Polizei seine Werkstatt und stellte den Computer sicher. Und der hatte es in sich.

Auf dem Rechner befanden sich zum Zeitpunkt der Durchsuchung etwa 40.000 strafbare Dateien, die in den Bereich der Kinder- und Jugendpornografie gehören. Damit habe er nichts zu tun, so der Mann und bringt immer neue Möglichkeiten ins Gespräch, wie die Daten auf seinen Rechner gekommen sein könnten.

Verfahren neu gestartet

Das Verfahren hätte bereits im Frühjahr stattfinden sollen, wurde aber nach weitgehenden Beweisanträgen abgebrochen und nun neu gestartet. Dabei ging es vor allem darum, ob andere Nutzer die Daten auf dem Rechner in der Werkstatt angesehen und gespeichert haben können. Der Computer sei vielen Freunden und Verwandten zugänglich gewesen, gab der Angeklagte auch in dem neuen Verfahren an. Wann immer er selbst nicht in der Werkstatt arbeite, stehe diese Schraubern zur Verfügung – inklusive des Rechners im Büro.

Diesen nutzten seine Freunde wohl hauptsächlich für den Konsum erlaubter Pornografie. Auf nahezu allen Nutzerkonten habe er entsprechende Dateien gefunden, berichtete der ermittelnde Polizist vor Gericht. Die infrage stehenden verbotenen Dateien hingegen habe er nur in einem aktiven Nutzerkonto und in den Resten eines zwischenzeitlich gelöschten Accounts gefunden.

Ungeschützt, angeschaltet und zugänglich

Mit diesen Konten habe er nichts zu tun gehabt, gab der Angeklagte zu Protokoll. Sie waren laut Aussage der Ermittler zwar passwortgeschützt, allerdings ansonsten für alle Nutzer des Administratorenkontos problemlos zugängig gewesen. Im fraglichen Konto waren die Dateien allerdings direkt in Ordnern auf dem Desktop griffbereit.

Er selbst habe den PC eigentlich nicht mehr benutzt. Alte Dateien von ihm seien aber noch vorhanden gewesen. Angst um seine Privatsphäre habe er dabei nicht gehabt, betonte er dem Gericht gegenüber. Seine privaten Fotos anderen zur Durchsicht zu überlassen, sei für ihn kein Problem.

Der Rechner sei also mehr oder weniger ungeschützt, angeschaltet und zugänglich gewesen. Neben den Nutzern seiner Werkstatt hätte auch jeder, der von außen auf den Rechner zugreifen konnte, die Dateien dort abspeichern können.

Polizei wird noch einmal suchen

Um den PC hätten sich hauptsächlich ein Kumpel und ein weiterer Mann gekümmert, beteuerte der Angeklagte. Diese beiden Zeugen sind für das Gericht jedoch nicht mehr greifbar. Der Kumpel ist mittlerweile verstorben, von dem anderen Mann nur der Vorname bekannt. Die pornografischen Vorlieben des Kumpels seien ihm bekannt gewesen, sagte der Angeklagte. Diese hätten sich allerdings ausschließlich im legalen Bereich bewegt.

Spuren eventueller Eindringlinge fanden die Polizisten nicht auf dem PC. Jedoch hatten sie aus Sicht der Verteidigung nicht ausreichend gesucht. Neben dem bekannten Fernwartungsprogramm Team Viewer, das nur in einer veralteten Version auf dem Rechner war, hätten die Ermittler auch nach anderen Programmen wie Windows Remote Control suchen müssen. Zudem – das ließ die Verteidigung über einen eigenen Zeugen erklären – sei es durchaus möglich, Spuren auf dem Rechner zu verwischen oder zu löschen.

So kam das Verfahren auch dieses Mal nicht zum Ende. Die Polizei wird sich bis zum nächsten vollen Verhandlungstag Anfang November erneut mit den Daten aus dem Rechner beschäftigen. Zu klären ist dabei nicht nur ein eventuell nachweisbarer Fernzugriff, sondern auch die Frage, wann welche Datei auf dem PC gespeichert wurde. Dazu soll der Ermittler vor allem nach dem sogenannten Zeitstempel der Dateien suchen. „Heikel“ nennt der Fachmann dieses Indiz, da diese Dateibestandteile durchaus manipuliert werden können.