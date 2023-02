Erdbebenkatastrophe in der Türkei - Adana Foto: Svet Jacqueline/ZUMA Press Wire/dpa/Archivbild up-down up-down Erdbeben 40 Katastrophenhelfer kehren am Sonntag aus Türkei zurück Von dpa | 11.02.2023, 12:20 Uhr

40 Katastrophenhelfer der Osnabrücker Organisation @fire aus dem ganzen Bundesgebiet kehren am Sonntag aus der Türkei zurück. Nicht einmal 24 Stunden nach dem verheerenden Erdbeben seien die ersten Helferinnen und Helfer der Hilfsorganisation am Montag in dem Gebiet im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher. Insgesamt fünf Menschen, darunter eine Mutter und ihre Tochter, konnten die Einsatzkräfte mit ihren drei Rettungshunden aus zusammengestürzten Gebäuden retten.