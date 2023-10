Unfall 40 Jahre alter Radfahrer von Auto angefahren und gestorben Von dpa | 04.10.2023, 05:26 Uhr | Update vor 7 Min. Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Radfahrer ist in Twist im Emsland von einem Auto angefahren worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Der 40-Jährige habe mit seinem Rad am Dienstagnachmittag eine Straße überqueren wollen, teilte die Polizei am Abend mit. Ein 38 Jahre alter Fahrer eines Wagens hatte den Angaben nach ein vor ihm haltendes Auto überholen wollen und fuhr dabei den Radler an. Die Fahrerin des haltenden Autos hatte demnach eine Person aussteigen lassen. Die Unfallaufnahme ging über mehrere Stunden.