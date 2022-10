Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Kriminalität 40-Jähriger stirbt mehrere Tage nach Angriff in Göttingen Von dpa | 10.10.2022, 18:48 Uhr

Mehrere Tage nach einem Angriff auf einen Mann in der Göttinger Innenstadt ist dieser gestorben. Der 40-Jährige sei in einer Klinik seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Montag mit. Vor einer Woche hatten die Ermittler über eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren unbekannten Männern berichtet.