Lippe 36-Jähriger nach Tötungsdelikt in Kalletal weiter auf Flucht Von dpa | 19.06.2022, 12:32 Uhr

Nach einem Tötungsdelikt in Kalletal nahe Bielefeld ist ein tatverdächtiger 36-Jähriger weiter auf der Flucht. Die Fahndung nach dem Mann sei bisher erfolglos geblieben, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Ermittler äußerten sich bisher nicht dazu, wen der 36-Jährige am Samstag umgebracht haben soll. Mehrere Medien berichteten von einer Gewalttat aus Eifersucht: Der Mann soll einen Nebenbuhler erschlagen haben, den Freund seiner Ehefrau.