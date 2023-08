Wolfsburg 350.000 Euro Schaden nach Brand: Polizei fasst Verdächtigen Von dpa | 14.08.2023, 15:30 Uhr | Update vor 19 Min. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Brand in Wolfsburg ist ein Schaden von mindestens 350.000 Euro entstanden. Das Feuer war am Sonntagabend an einem Gebäude ausgebrochen, in dem sich Büros und Lager befinden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Feuerwehr musste für die Löscharbeiten das komplette Dach des Hauses abdecken. Es gab immer wieder Verpuffungen. Bei den anschließenden Ermittlungen zur Brandursache wurde die Polizei eigenen Angaben nach auf einen 25 Jahre alten Mann aufmerksam. Die Staatsanwaltschaft habe eine Durchsuchung seiner Wohnung angeordnet, hieß es.