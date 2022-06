Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Sehlde 35-Jährige nach Schlangenbiss außer Lebensgefahr Von dpa | 28.06.2022, 13:55 Uhr

Der lebensgefährliche Biss einer Klapperschlange in den Finger einer 35-jährigen Frau im Landkreis Wolfenbüttel beschäftigt nun Ermittler, Behörden und die Politik. Ermittelt werde wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, sagte Polizeisprecher Matthias Pintak am Dienstag. Die Frau aus Sehlde schwebe mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.