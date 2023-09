Emsland 33-Jähriger stirbt nach Sturz mit Elektro-Longboard Von dpa | 24.09.2023, 12:14 Uhr | Update vor 28 Min. Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down

Beim Sturz mit einem Elektro-Longboard ist ein 33-Jähriger in Rhede im Emsland gestorben. Passanten entdeckten den Mann am Samstagabend leblos an einer Kreuzung, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Trotz mehrerer Reanimationsversuche von Ersthelfern und dem Rettungsdienst starb der 33-Jährige noch am Unfallort.