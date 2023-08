Ermittlungen 33-Jähriger soll Hakenkreuzfahne gezeigt haben Von dpa | 21.08.2023, 16:23 Uhr | Update vor 45 Min. Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down

Am Rande des Schützenmarsches in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) soll ein 33-Jähriger am Samstag in der Innenstadt eine Hakenkreuzfahne gezeigt haben. Die verbotene Flagge wurde von der Polizei beschlagnahmt. Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet, wie die Polizei am Montag mitteilte.