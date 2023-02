Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Wolfsburg 33-Jähriger gleich zweimal in Polizeigewahrsam Von dpa | 14.02.2023, 15:08 Uhr

Ein 33-Jähriger ist in Wolfsburg gleich zweimal an einem Tag in Polizeigewahrsam gelandet. Zunächst hatte der Mann in der Nacht zum Dienstag die Scheibe einer Glastür in einem Restaurant eingeschlagen, war in den Gastraum eingestiegen und hatte sich an den Tresen gesetzt, wie die Polizei mitteilte. Dort trank er reichlich Alkohol, bis ihn eine Frau entdeckte, die auf dem Weg zur Arbeit war. Sie alarmierte die Polizei, die den 33-Jährigen festnahm. Dieser leistete keinen Widerstand. Ein Atemalkoholtest ergab rund 2,6 Promille. Der Mann kam in Polizeigewahrsam, um seinen Rausch auszuschlafen.