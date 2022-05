Ein Windsack weht bei stürmischem Wetter im Wind. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild FOTO: Silas Stein Unwetter 32 Millionen Euro Auto-Schäden in Niedersachsen Von dpa | 06.05.2022, 06:37 Uhr

Eine Schadenssumme von rund 32 Millionen Euro durch Unwetter haben die Autoversicherer im vergangenen Jahr in Niedersachsen registriert. 12 500-mal wurden Fahrzeuge durch Sturm, Hagel oder Blitz beschädigt, was zu Kosten von 29 Millionen Euro führte, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Freitag mitteilte. 400-mal wurden demnach Schäden wegen Überschwemmung geltend gemacht, die nochmals mit 2,5 Millionen Euro zu Buche schlugen. In Bremen lag die Schadenssumme für die Kfz-Versicherer insgesamt bei einer Million Euro.