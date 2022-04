Blaulicht FOTO: Lino Mirgeler Helmstedt 32-Jähriger versucht Polizei bei Kontrolle zu bestechen Von dpa | 17.04.2022, 09:15 Uhr | Update vor 29 Min.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nähe der niedersächsischen Stadt Helmstedt hat ein 32-jähriger Autofahrer versucht, die Polizei mit 2000 Euro zu bestechen und so einen Atemalkoholtest zu verhindern. Zuvor sei der Fahrer am Samstagabend mit Tagfahrlicht und überhöhter Geschwindigkeit durch die Gemeinde Söllingen gefahren, teilte die Polizei mit. Auf der B244 sei der Fahrer schließlich nach wenigen 100 Metern Fahrt von Beamten gestellt worden. Bereits beim Aussteigen soll der 32-Jährige deutlich nach Alkohol gerochen haben. Einen Alkoholtest habe der Mann jedoch unbedingt vermeiden wollen. Dafür habe er den Beamten erst 1000 Euro, dann sogar 2000 Euro geboten. Die Polizei habe das abgelehnt. Der anschließende Alkoholtest habe einen Wert von 2,03 Promille ergeben.