Region Hannover 31-Jähriger stirbt bei Lkw-Unfall auf A2 bei Lehrte Von dpa | 01.08.2022, 14:52 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Lastwagen auf der Autobahn 2 bei Lehrte ist ein 31-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Fahrer sei in der Nacht zum Montag in seiner Sattelzugmaschine eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Der Mann aus dem Raum Hannover wurde mit schwerem Gerät befreit. „Der Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod feststellen“, teilte die Feuerwehr später mit.