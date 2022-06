ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Robert Michael Hildesheim 300.000 Euro Schaden bei Hausbrand Von dpa | 10.06.2022, 07:34 Uhr

Ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Lamspringe (Landkreis Hildesheim) hat mehrere Hunderttausend Euro Schaden verursacht. Nach Angaben der Polizei kam es in dem Haus am Donnerstagabend zu einem Dachstuhlbrand. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner, ein 72-Jähriger und seine 70-jährige Frau seien nicht zu Hause gewesen. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei nach ersten Ermittlungen auf 300.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.