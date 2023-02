Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down Auseinandersetzung 30-Jähriger bei Messerattacke lebensgefährlich verletzt Von dpa | 19.02.2023, 11:39 Uhr

Bei einer Messerattacke in Hannovers Rotlichtviertel Steintor ist ein 30-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Zwei Tatverdächtige konnten nach sofort eingeleiteter Fahndung vorläufig festgenommen werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Den 27 und 28 Jahre alten Männern aus Hannover wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Der 30-Jährige wurde nach der Attacke am Samstagmittag in ein Krankenhaus gebracht.