Urteil 29-Jähriger angefahren - Haftbefehl wegen versuchten Mordes Von dpa | 28.04.2023, 15:15 Uhr

Weil sie einen 29-Jährigen in Delmenhorst mit ihrem Auto vorsätzlich angefahren und lebensgefährlich verletzt haben sollen, ist gegen zwei Männer Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen worden. Die 26 und 34 Jahre alten Männer sollen ihr Opfer am Donnerstagnachmittag ein erstes Mal angefahren haben, als dieses mit einem E-Scooter unterwegs war, wie die Polizei am Freitag mitteilte.