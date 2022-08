ARCHIV - Ein Feuerwehrmann mit Helm und Maske. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down Investitionen 28 Kommunen erhalten Unterstützung bei Brandschutz Von dpa | 02.08.2022, 09:40 Uhr

28 besonders finanzschwache Kommunen erhalten in Niedersachsen Unterstützung vom Land bei Investitionen in den Brandschutz. Dabei geht es um insgesamt 16 Millionen Euro, wie das Innenministerium in Hannover am Montag mitteilte. Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte laut Mitteilung: „Die furchtbaren Brände in der Sächsischen Schweiz oder auch der vor Kurzem gelöschte Moorbrand im Landkreis Gifhorn zeigen uns noch einmal ganz deutlich: Dem Brandschutz kommt eine überragende gesellschaftliche Bedeutung zu.“ Mit dem Geld sollen etwa Baumaßnahmen in Feuerwehrgebäuden, der Kauf von Feuerwehrfahrzeugen sowie Brandschutzmaßnahmen umgesetzt werden.