Hildesheim 28-Jähriger wird bei Messerattacke schwer verletzt Von dpa | 22.09.2022, 13:38 Uhr

Ein 28-Jähriger ist bei einer Messerattacke in Hildesheim schwer verletzt worden. Der Mann sei nach dem Angriff vom Dienstagabend in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim am Donnerstag gemeinsam mit. Als Tatverdächtiger wurde ein 31 Jahre alter Mann aus Elze vorläufig festgenommen. Gegen ihn liegt ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts auf versuchten Totschlag vor.