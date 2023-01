Gerichtsbank Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbildarchiv up-down up-down Prozesse 28-Jähriger gesteht Tötung von Mutter und Stiefvater Von dpa | 04.01.2023, 12:48 Uhr

Ein 28-Jähriger hat gestanden, seine Mutter und seinen Stiefvater getötet zu haben. In einer Einlassung vor dem Landgericht Hannover schilderte er am Mittwoch, wie er die beiden in einem Streit erstochen habe. Der Angeklagte bezeichnete sich in dem Prozess als „seelisch und psychisch krank“.