Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Region Hannover 28-Jährige stirbt bei Zusammenstoß ihres Autos mit Lastwagen Von dpa | 01.08.2023, 16:40 Uhr | Update vor 23 Min.

Beim Zusammenstoß eines Pkw mit einem Lastwagen in der Region Hannover ist eine 28 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Frau in der Nähe von Pattensen am Dienstagmorgen von der B3 nach links abbiegen und stieß mit dem Lkw zusammen. Der 60 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt laut Polizei einen Schock.