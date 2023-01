Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Stade 27 Jahre alter Fahrer stirbt bei Zusammenprall mit Bus Von dpa | 17.01.2023, 20:29 Uhr

Ein 27-jähriger Transporterfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Bus in Wischhafen (Landkreis Stade) ums Leben gekommen. Nach Auskunft der Polizei geriet der Mann am Dienstag in einer leichten Kurve aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit dem Reisebus zusammen. Der 68-jährige Busfahrer, in dessen Fahrzeug sich keine Passagiere befanden, konnte den Zusammenstoß den Angaben zufolge nicht verhindern. Er kam verletzt in ein Krankenhaus.