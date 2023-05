Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr 27-Jährige schwer bei Motorradunfall verletzt Von dpa | 14.05.2023, 10:11 Uhr

Eine 27-jährige Motorradfahrerin ist am Samstagmittag in Rehren (Landkreis Schaumburg) gegen ein Auto gefahren und dabei schwer verletzt worden. Die Motorradfahrerin übersah nach Polizeiangaben von Sonntag ein Auto, das verkehrsbedingt auf der Straße stehengeblieben war und fuhr auf das Auto auf. Daraufhin stürzte die 27-Jährige und zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Einsatzkräfte brachten die junge Frau für eine medizinische Behandlung in eine Klinik. Der 65-jährige Autofahrer, auf den die Motorradfahrerin aufgefahren war, blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unbekannt.