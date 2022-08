ARCHIV - Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand. Foto: Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild FOTO: Paul Zinken up-down up-down Verkehr 260 statt 130: Autobahnpolizei verfolgt Raser auf der A2 Von dpa | 07.08.2022, 12:59 Uhr

Einen zwischenzeitlich doppelt so schnell wie erlaubt fahrenden Raser haben Polizisten aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen an der Autobahn 2 gestoppt. Der 50-Jährige war zunächst einer Streifenwagen-Besatzung an der Anschlussstelle Bad Eilsen aufgefallen, wie die Beamten am Sonntag berichteten. Nach Aufnahme der Verfolgung in Richtung Dortmund habe die Tachonadel dann bei bis zu 260 Kilometern pro Stunde gestanden - erlaubt seien nur 130 Kilometer pro Stunde gewesen. „Das verwendete Einsatzfahrzeug war auch stark motorisiert“, erklärte eine Polizeisprecherin in Hannover. Es habe bei konstantem Abstand diese hohe Geschwindigkeit gemessen.