Mark van Bommel will zurück in die Bundesliga

Mark van Bommel steht am Spielfeldrand.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Drei Monate nach seinem Aus beim VfL Wolfsburg hofft der frühere Bayern-Kapitän und jetzige Profitrainer Mark van Bommel auf eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga.

„Ich möchte so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen. Das war leider nicht so lange zuletzt. Aber ich möchte gerne wieder in die Bundesliga“, sagte der 44 Jahre alte Niederländer beim TV-Sender Bild. Van Bommel war vor dieser Sai