Hoher Sachschaden bei Brand in Holtriem

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Holtriem. Bei dem Brand einer Doppelhaushälfte in Holtriem (Landkreis Wittmund) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden.

Das Feuer war in der Nacht zum Sonntag aus zunächst unbekannter Ursache vermutlich in einem Carport ausgebrochen und habe dann auf das Haus übergegriffen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Dop