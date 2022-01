Trübes Wetter in Niedersachsen

Eine Frau joggt durch die Herrenhäuser Allee in Hannover.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Niedersachsen erwartet in den kommenden Tagen eher trübes Wetter.

Am Sonntag kann es zeitweise leicht regnen, im Oberharz auch etwas schneien, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntagmorgen mitteilte. Die Tageshöchstwerte liegen um sechs Grad. In der Nacht zum Montag soll es nur örtlich auflockern.