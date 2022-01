15 Fälle von Datenklau an Geldautomaten in Niedersachsen

Frankfurt am Main. In Niedersachsen sind im vergangenen Jahr 15 Fälle von Datenklau an Geldautomaten bekannt geworden.

2020 hatte es 20 derartige Fälle gegeben, wie aus Daten von Euro Kartensysteme hervorgeht. Das teilte die Frankfurter Einrichtung, die sich im Auftrag der Deutschen Kreditwirtschaft um das Sicherheitsmanagement für Zahlungskarten kümmert,