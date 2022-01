Ein Rohrsystem steht auf dem Gelände einer Erdgasförderanlage im niedersächsischen Kirchlinteln.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Jahrelang hat das Land Niedersachsen bei der Förderung von Erdöl und Erdgas kräftig mitkassiert. Doch weil die Regierung die Abgabe der Unternehmen gesenkt hat, sind die Einnahmen auf einen Bruchteil zusammengeschrumpft. Die Grünen sagen: Das wäre nicht nötig gewesen.

Die Förderung von Erdöl und Erdgas in Niedersachsen spült immer weniger Geld in die Landeskasse. Zahlten die Unternehmen vor fünf Jahren noch rund 181 Millionen Euro an Abgaben, rechnet das Wirtschaftsministerium für das Jahr 2022 nur noch