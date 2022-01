Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt" steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes.

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Emden. Ein 94-Jähriger ist mit seinem Auto ins Emdener Hafenbecken gestürzt und hat sich lebensgefährlich verletzt.

Er sei am Freitagabend aus bislang unbekannter Ursache über die Deichbefestigung hinausgefahren und über die Böschung in den Außenhafen des dortigen Borkum-Anlegers gerutscht, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Der Wagen sei dann nah