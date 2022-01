19-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall in Soltau

Soltau. Ein 19-Jähriger ist in Soltau (Landkreis Heidekreis) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und noch an der Unfallstelle gestorben.

Zwei Mitfahrer seien schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der Wagen war demnach am Freitagabend wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve von der Straße abgekommen. Die durch den Aufprall eingeklemmten Insassen