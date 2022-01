Ein Schild weist auf das Tragen einer FFP2-Maske hin.

Marijan Murat/dpa/Archivbild

Hannover. Am Samstag tritt eine neue niedersächsische Corona-Verordnung in Kraft. Die verschärften Maßnahmen, die vor Weihnachten auf den Weg gebracht wurden, werden größtenteils fortgeschrieben. Ein Jahrgang steht bei neuen Verschärfungen im Mittelpunkt.

In Niedersachsen gelten die Corona-Kontaktbeschränkungen künftig schon für 14-Jährige. Von Samstag an werden Kinder dieser Altersgruppe bei der Berechnung der erlaubten Teilnehmerzahl mitgezählt, wie die Staatskanzlei am Freitag in Hannover