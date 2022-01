Der Schriftzug "Polizei" an einem Polizeirevier.

Ottersberg. Bei der Aufklärung der tödlichen Schüsse in Fischerhude Ende Dezember hat die Polizei zwei Flüsse nach Beweismitteln absuchen lassen.

Dabei kamen Taucher und Spezialisten in Thermoanzügen zum Einsatz, teilte die Polizei im Landkreis Verden am Freitag mit.Durchsucht wurden die Wümme in der Nähe des Tatortes und ein Abschnitt der Wörpe in Lilienthal. Die Einsatzkräfte hätt