Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße.

Carsten Rehder/dpa/Illustration

Nordhorn. Nach anderthalb Jahren Ermittlungsarbeit hat die Osnabrücker Polizei einen mutmaßlichen Drogenschmuggler in der Grafschaft Bentheim festgenommen.

Der 36-Jährige soll unter anderem Kokain, Heroin und Ecstasy-Pillen über Lieferanten in den Niederlanden angekauft und an Abnehmer in Polen weiterverkauft haben. Der Verkaufswert der Drogen liege bei 1,2 Millionen Euro, teilte die Polizeid