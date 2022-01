Corona-Inzidenz in Niedersachsen erreicht Rekordwert

Ein Mann zeigt einen Abstrich für das Testverfahren auf das Virus Sars-CoV-2.

Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Hannover. Das Coronavirus breitet sich unter dem Einfluss der Omikron-Variante weiter rasant aus. Hoffnung macht aber der Blick in die Krankenhäuser - und auch die Booster-Kampagne kommt in Niedersachsen gut voran.

Die Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen haben mit der Omikron-Welle einen neuen Höchststand erreicht. Die Inzidenz lag am Freitag bei 380,8 und damit so hoch wie noch nie, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mitteilte. Der Wert