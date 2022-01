Eine Mitarbeiterin eines Impfteams überprüft eine Spritze mit einem Impfstoff gegen Covid-19.

Thomas Frey/dpa Pool/dpa/Symbolbild

Hannover. Gesunde Fünf- bis Elfjährige können auf individuellen Wunsch gegen Covid-19 geimpft werden. Dass nicht alle Familien zeitnah einen Termin in Wohnortnähe bekommen, ist aus Sicht von Kinder- und Jugendärzten vertretbar.

Die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren in Niedersachsen ist jüngst gestiegen. Wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Hannover sagte, stieg die Quote der geimpften Kinder in di