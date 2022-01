Eine Statue der Justitia steht mit Waage und Schwert in der Hand.

Hildesheim. Nach dem gewaltsamen Tod seines Babys ist ein 33-jähriger Vater zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren wegen Totschlags verurteilt worden.

Das teilte ein Sprecher des Landgerichts Hildesheim am heutigen Freitag mit. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Mann aus Hildesheim seinen knapp drei Monate alten Sohn im März so stark schüttelte, dass das Kind massive Hirnblut