Feuerwehrleute löschen von einer Drehleiter aus einen Brand in einer Halle.

Andre van Elten/TNN/dpa

Wittmund. Am Donnerstag bricht in einem Metallbaubetrieb in Wittmund ein Feuer aus. Einsatzkräfte sind bis in den Freitagmorgen mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Ursache bleibt unklar.

Ein Brand in einem Metallbaubetrieb in Wittmund hat Polizei und Feuerwehr bis in die frühen Morgenstunden am Freitag in Atem gehalten. Erst um 3.22 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Auch nach den eigent