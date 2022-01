Brennendes Haus: Polizistin hindert Eigentümer am Betreten

Eine Polizistin steht vor einem Streifenwagen.

David Inderlied/dpa/Illustration

Hannover. Beim Versuch, einen Hausbrand zu löschen, hat sich ein Mann in Hannover schwere Verletzungen zugezogen.

Eine Polizistin habe das Feuer am Mittwochnachmittag durch Zufall bemerkt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Daraufhin habe sie den bereits schwer verletzten Eigentümer davon abgehalten, das Gebäude mit einer Gießkanne in der Hand erne