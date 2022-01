Ermittlungen wegen Filmaufnahmen in Handballerinnen-Dusche

Buchholz in der Nordheide. Wegen Filmaufnahmen in den Umkleideräumen von Top-Handballerinnen hat die Polizei in Niedersachsen einen 55-Jährigen aus Buchholz unter Verdacht.

Der Mann, der aus dem weiteren Umfeld des Vereins Buchholz 08-Rosengarten stammt, soll im September bei einem Bundesliga-Heimspiel gegen Bietigheim aus Baden-Württemberg drei Kameras in den Duschen installiert haben. „Glücklicherweise wurd