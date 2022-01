Studierende mit Mund- und Nasenmaske sitzen in einem Hörsaal.

Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Vechta. Die neue Universitätspräsidentin in Vechta, Verena Pietzner, will die Forschung der Hochschule zu Veränderungen in ländlichen Räumen ausbauen.

„Die Transformationsforschung - wie sie unsere Hochschulentwicklungsplanung vorschreibt - in ihrer Breite über alle Studienfächer und -gänge hinweg weiter für die Universität Vechta profilgebend zu stärken, ist mir ein wichtiges Anliegen“,