Ein Ara flattert zur Inventur im Erlebnis-Zoo Hannover.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Der Zoo Hannover hat im vergangenen Jahr trotz des zeitweisen Corona-Lockdowns fast 700.000 Besucher angelockt - im laufenden Jahr sollen es sogar eine Million werden.

Er hoffe, dass die pandemische Situation es zulasse, bei den Besucherzahlen wieder an die Zeiten vor der Pandemie anzuknüpfen, sagte Zoo-Geschäftsführer Andreas Casdorff am Donnerstag. Trotz Pandemie hielt der Zoo an einer Tradition fest: