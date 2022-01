So sieht Niedersachsens "Notfall-Plan" für die Schulen aus

Das Kultusministerium in Niedersachsen hat einen "Handlungsrahmen für die Schulorganisation unter Omikron" vorgelegt. Als Grundsatz gilt laut Schulminister Grant Hendrik Tonne (SPD): "Wechselunterricht ist keine Option bei kurzfristigen Ausfällen und Distanzunterricht ist auf das notwendige Maß zu begrenzen."

Friso Gentsch/dpa

Hannover. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt von Tag zu Tag. So will das Kultusministerium trotz der Omikron-Wand den Präsenzunterricht in Niedersachsen sicherstellen.

Um den Schulbetrieb in Präsenz auch bei weiterhin deutlich steigenden Corona-Zahlen und möglicherweise vermehrt auftretenden Quarantäne-Fällen unter Lehrern aufrecht erhalten zu können, sollen an Niedersachsens Schulen verschiedene Maßnahme